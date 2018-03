(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Tommaso Ciuffi, portacolori della nazionale azzurra rally, apre la stagione con il successo al 12° Rally Città di Arezzo Valtiberina, disputatosi sulla terra, il suo fondo preferito. Il giovane talento ha infatti vinto la categoria Due Ruote Motrici e la classe R2b. Il pilota fiorentino, al debutto con i colori di Aci Team Italia, affiancato da Nicolò Gonella, ha corso con una Peugeot 208 R2, portata in gara della Scuderia CST Sport e preparata da Munaretto e dotata di pneumatici Pirelli. Ciuffi ha chiuso anche al 13° posto nell’assoluta, su più di 80 piloti al via, mettendosi dietro vetture di classe e potenza nettamente superiori. “Una bella gara e un bell’inizio per la nostra stagione – è stato il commento del giovane Ciuffi – Siamo riusciti a fare una bella gara nonostante le condizioni difficili. Abbiamo provato vari set up in vista del prossimo importante impegno, quello del Campionato Italiano Rally Junior”.