(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Gli exit poll delle elezioni italiane sono le breaking news sui siti internazionali, da El Pais a Sky News, da Le Monde al Guardian. Tutti riportano la vittoria della coalizione di centrodestra nel suo insieme sottolineando tuttavia che il Movimento 5 Stelle è il primo partito. Ma è diffusa la lettura di un “hung parliament”, ovvero di un ‘Parlamento appeso’ senza una maggioranza per governare. “Le elezioni italiane consegnano un parlamento appeso”, twitta anche la Reuters. Stessa lettura per la Bbc, che parla di “parlamento appeso con gli anti-establishment del M5S primo partito e la coalizione di centrodestra in testa”. “La coalizione di centrodestra in testa nel voto italiano, ma la maggioranza è incerta secondo gli exit poll”, cinguetta l’Afp, mentre il quotidiano spagnolo El Pais evidenzia che “la coalizione di Berlusconi è in testa ai sondaggi che segnalano il Movimento 5 Stelle come il partito più votato”.