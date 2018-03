(ANSA) – MILANO, 5 MAR – Sono iniziate alle 14 le operazioni di spoglio delle schede elettorali per le elezioni regionali in Lombardia. A sfidarsi sono sette candidati: Attilio Fontana, leghista candidato del centrodestra che è da poco arrivato nella sede del Carroccio in via Bellerio per seguire lo spoglio, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, candidato del centrosinistra, Dario Violi dei 5 stelle, Onorio Rosati di Leu, Paolo Arrighini del Grande Nord, Massimo Gatti di Sinistra per la Lombardia e Angela De Rosa di CasaPound.