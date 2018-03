(ANSA) – VARSAVIA, 5 MAR – Una spedizione alpinistica polacca ha fallito il tentativo di compiere la prima ascensione invernale del K2, la seconda vetta più alta al mondo dopo l’Everest, l’ultimo degli 8.000 ad essere ancora inviolato nella stagione fredda. Krzysztof Wielicki, capo della squadra con all’attivo ascensioni su tutti gli Ottomila, ha annunciato la rinuncia dal campo a 5.135 metri, dove le temperature sono di decine di gradi sotto lo zero. Il tempo rende proibitive le condizioni per poter sperare di raggiungere la vetta, prima della fine dell’inverno, il 21 di marzo, quando ufficialmente scatta la Primavera. Il K2, 8.611 metri, è situato nella catena del Karakorum, in Pakistan.