(ANSA) – ROMA, 5 MAR – E’ fissata per domani la prima udienza del processo di secondo grado di Mondo di mezzo, il procedimento a carico di una quarantina di imputati e per 19 dei quali la Procura di Roma contesta l’associazione di stampo mafioso, accusa non riconosciuta nel processo di primo grado. Il processo d’Appello si celebrerà davanti alla III corte d’Appello presieduta da Claudio Tortora. La stessa Corte il 13 giugno del 2016 fece cadere l’aggravante della modalità mafiosa ad alcuni appartenenti delle famiglie Fasciani e Triassi. Nel procedimento l’accusa sarà rappresentata dai sostituti procuratori Pietro Catalani e Antonio Sensale, affiancati dal pm Luca Tescaroli, già presente nel processo di primo grado. Nel luglio scorso i giudici della X sezione presieduta da Rosanna Ianniello inflissero 41 condanne per circa 250 anni di carcere a fronte dei 500 chiesti dalla Procura di Roma. Tra gli altri, condannati Massimo Carminati, ex componente dei Nar, a 20 anni e Salvatore Buzzi, ras delle cooperative, a 19.