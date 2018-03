CARACAS – Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, aseguró que el candidato presidencial y actual presidente de la República, Nicolás Maduro, “está en su peor momento”. La afirmación la hizo durante una entrevista con José Vicente Rangel, este domingo 4 de marzo.

Para el experto en temas económicos, la popularidad del presidente Maduro se ubica entre 18% y 25%.

“Sin embargo, – precisó – eso no se traduce en la pérdida de elecciones”.

El presidente de Datanálisis sostiene que no cuenta con adversarios fuertes en las próximas elecciones.

De igual forma, Vicente León criticó el papel de la oposición al no querer participar en los comicios del mes de mayo.

“La oposición cayó en el dilema falso de votar o no votar y esto le complica su acción porque el dilema real es qué estrategia puede seguir para garantizar la unidad. La oposición no puede ganar la elección si no participa,” agregó.

Para el columnista del portal de noticias Prodavinci, Henri Falcón está jugando a que en su campaña se una un sector de la oposición. Sin embargo, considera que eso es prácticamente imposible ya que el candidato no cuenta con el respaldo de ningún sector de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Duda que salga victorioso.

Vicente León subrayó que “la abstención de los opositores viene dada porque no tienen un líder que los haga soñar y los mueva a salir a votar”

Además, explicó que la oposición perdió las elecciones regionales por tres razones: no eran “competitivas”, los opositores cayeron en la abstención y el Gobierno se aprovechó del “ventajismo electoral”.

“Cuando chequeas la votación de Chacao, que es un municipio completamente opositor, más del 95% es opositor, ves que la abstención fue de 71%. Lo que quiere decir que 7 de cada 10 opositores no fue a votar”, especificó el profesor universitario.

León, manifestó que “la abstención de los opositores viene dada porque no tienen un líder que los haga soñar y los mueva a salir a votar”.

Por último, al referirse a las próximas elecciones dijo que “no son competitivas” y que no se puede hablar de democracia en este proceso electoral, ya que el Gobierno inhabilitó a sus dos adversarios más fuertes: Henrique Capriles y Leopoldo López.

Sharito Mejía