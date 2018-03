CARACAS – La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, anticipó que las elecciones presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) son un “megafraude”.

Las elecciones presidenciales serían realizadas el próximo 22 de abril. Sin embargo, el CNE anunció que las mismas serán postergadas para el 20 de mayo.

Machado consideró que dichos comicios, pospuestos o no, son un fraude que ya “está cantado”. La dirigente opositora consideró inaceptable acatar el llamado a los comicios que hizo la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de totalidad oficialista.

-Los venezolanos y el mundo sabemos que el proceso ordenado por la constituyente cubana no es una elección. El pecado original es que este proceso es una imposición de la constituyente que no reconocemos, ni a ella, ni a ninguna de sus decisiones. Pueden posponerlo un mes o cuatro; la situación no cambia- argumentó Machado.

La política consideró “colaboracionistas” a quienes se postularon a la contienda electoral. La reacción fue expresada en referencia a la inscripción del representante del partido Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón.

-Me parece absolutamente irrelevante la inscripción del señor Falcón, irrelevante porque ni Venezuela ni la comunidad internacional lo considera a estas alturas un representante de la fuerza genuinamente opositora, que está en disidencia y en resistencia contra la dictadura. No lo es- aseveró Machado.

Es importante destacar que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) expulsó a Falcón y a su partido Avanzada Progresista por violar el reglamento interno de la alianza que expresa “todos los que estén en contra de la línea de la Unidad se auto excluyen”.

La coalición opositora no participará en los comicios presidenciales, ni de Consejos Legislativos y Municipales.

Machado también pidió continuar con la presión internacional. Consideró nuevamente la presión de la ciudadanía en las calles, que a su juicio, debe articularse con un gran acuerdo político nacional y una nueva conducción política.

Por su parte, la presidente de la ANC, Delcy Rodríguez, aseveró que pese a las declaraciones de la oposición “seguiremos en convivencia pacífica e iremos a elecciones”.