(ANSA) – ROMA, 5 MAR – “E’ stato opportuno attendere, sicuramente il dato delle regionali del Lazio è che c’è stata da parte di tutti noi nello stesso giorno una straordinaria e bellissima rimonta nel voto. La differenza tra il voto politico e quello regionale oscilla tra 250 e 300 mila voti”. Così Nicola Zingaretti parlando al suo comitato elettorale e confermando la sua rielezione a governatore del Lazio. “Ora si apre una fase al servizio del Lazio per ricostruire la speranza, che è l’opposto dell’odio, della divisione, dell’egoismo, del capro espiatorio, del cavalcare le paure dei cittadini. Una nuova fase importante per rigenerare il centrosinistra”. Così il presidente Zingaretti nel corso del suo discorso di rielezione. “Il voto di ieri è importante perché è avvenuto nello stesso giorno della più devastante sconfitta per le forze del centrosinistra della storia della Repubblica. E’ un voto totalmente in controtendenza – che segna che siamo vivi, vitali e vittoriosi. Da questo mi muoverò.