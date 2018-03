ROMA. – Passa all’Italia per un anno la presidenza dell’Alleanza Internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA): l’evento è commemorato da un francobollo italiano da 95 centesimi emesso oggi. La vignetta presenta uno sfondo con i tre colori della bandiera italiana sul quale si stagliano una stella di David e del filo spinato in cui alcune spine si trasformano in farfalle.

L’Alleanza è nata da una dichiarazione sottoscritta a Stoccolma nel 2010 e vi aderiscono 31 paesi. Come ricorda nel bollettino illustrativo dell’emissione il Capo della Delegazione italiana all’IHRA, amb.Sandro De Bernardin, la presidenza italiana arriva proprio nell’ottantesimo anniversario della promulgazione della legislazione razziale italiana.