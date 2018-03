(ANSAmed) – BEIRUT, 6 MAR – Almeno 80 civili sono stati uccisi e altri 300 feriti ieri dai bombardamenti governativi sulla Ghuta orientale, vicino a Damasco, secondo quanto afferma oggi l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). L’ong sottolinea che si tratta della giornata più sanguinosa nell’enclave ribelle a partire dall’approvazione, il 24 febbraio scorso, di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che chiedeva una tregua umanitaria di 30 giorni in tutto il Paese. (ANSAmed).