(ANSA) – BOLOGNA, 6 MAR – Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, si schiera dalla parte di Giovanni Malagò e della decisione di accorciare il calciomercato, con chiusura prevista prima dell’inizio del campionato: “E’ una scelta logica, che rispetta la regolarità della competizione: era un’anomalia il fatto che un calciatore potesse trasferirsi a campionato in corso. Succede anche in Inghilterra: è una scelta corretta, così come il Var e a breve sono convinto che ci verranno dietro tanti altri campionati importanti”. Confermata anche la decisione di giocare sotto Natale, con un turno di campionato fissato per il 26 dicembre: “Saranno stati effettuati certamente studi al riguardo e se quel periodi ha il gradimento della gente è giusto giocare. D’altronde l’azienda calcio produce spettacolo e intrattenimento”.