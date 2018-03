(ANSA) – ROMA, 6 MAR – “E’ un momento storico per il calcio. Dopo decenni di discussioni si è finalmente deciso di introdurre la tecnologia e aiutare gli arbitri a prendere le migliori decisioni”. A 100 giorni dal Mondiale in Russia il presidente Fifa, Gianni Infantino ha commentato così l’approvazione della var da parte dall’Ifab. “La decisione di usare la Var ai Mondiali dovrebbe essere presa il 16 marzo, quando a Bogotà ci sarà una riunione del Consiglio Fifa, l’organo competente per decidere sui regolamenti delle competizioni -ha detto Infantino. Io ovviamente sono molto favorevole: ero molto scettico 2 anni fa, ma abbiamo provato e visto che funziona. Le statistiche dicono che si è passati da un’accuratezza del 93% a un’accuratezza del 99% delle decisioni degli arbitri. Se vogliamo che la miglior competizione calcistica al mondo sia arbitrata nel miglior modo possibile dobbiamo aiutare gli arbitri e con la Var possiamo farlo”.