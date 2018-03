(ANSA) – ROMA, 7 MAR – E’ di Daniel Ricciardo su Red Bull il miglior tempo a metà sessione nel secondo giorno di test di Formula 1 a Barcellona in vista del via del Mondiale il 25 marzo in Australia. Il pilota australiano con gomme Hyper-soft (le più veloci) ha fermato le lancette sull’1’18”047 precedendo Lewis Hamilton su Mercedes (1’18”400) con gomme ultra-soft e Sebastian Vettel con le soft (1’19”541). Il migliore dopo i primi tre è Fernando Alonso su McLaren (1’19”856) seguito da Carlos Sainz (Renault, 1’20”042), Romain Grosjean (Haas, 1’20”237), Lance Stroll (Williams, 1’20”349), Esteban Ocon (Force India, 1’20”805), Brendon Hartley (Toro Rosso, 1’20”834) e Charles Leclerc (Sauber, 1’20”919).