(ANSA) – MILANO, 7 MAR – La corte d’Assise di Milano ha condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere per istigazione e apologia del terrorismo Omar Nmiki, il 35enne marocchino arrestato nel marzo 2017 per aver pubblicato sui social network una decina di video con contenuti relativi all’Isis. I giudici inoltre hanno disposto la sua espulsione a pena espiata. Il marocchino era finito in cella, insieme ad altre quattro persone (che hanno scelto di essere giudicate con rito abbreviato a Perugia, dove è scattata l’inchiesta), nell’ambito dell’operazione ‘Da’Wa’, condotta dalla Polizia postale e coordinata dalla Dda del capoluogo umbro. Secondo quanto ricostruito da inquirenti e investigatori, i cinque – localizzati a Milano grazie agli accertamenti tecnici sui loro account Facebook – avrebbero condiviso video e immagini di combattimenti e di esecuzioni, di miliziani in preghiera o con il volto coperto da un cappuccio nero. L’accusa, sostenuta dal pm Paola Pirotta, aveva chiesto una condanna a 3 anni e sei mesi.(ANSA).