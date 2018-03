(ANSA) – ROMA, 7 MAR – E’ Kimi Raikkonen a guidare la Ferrari questo pomeriggio a Montmelò (Barcellona) nella seconda giornata di test della Formula 1 in vista del via della stagione il 25 marzo in Australia. Il finlandese ha dovuto rinunciare a girare in mattinata per una indisposizione lasciando il volante al compagno di scuderia Sebastian Vettel.