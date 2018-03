(ANSA) – BRUXELLES, 7 MAR – “Finché le misure Usa non sono prese, speriamo di poter evitare una disputa commerciale che non è nell’interesse di nessuno”, ma “è chiaro che se queste verranno prese danneggeranno l’Ue” quindi “dobbiamo rispondere in modo fermo e proporzionale” e “in linea con le regole del Wto”. Così la commissaria Ue la commercio Cecilia Malmstroem annunciando che la lista di contromisure commerciali è pronta in caso scattassero i dazi americani sull’acciaio. “Speriamo l’Ue sia esclusa, abbiamo cercato di convincere gli Usa”.