(ANSA) – ROMA, 7 MAR – “E’ stata una partita difficile, ma è stata quella che pensavamo di fare. Nonostante un primo tempo con grandi difficoltà, era quasi inevitabile che potessero concedere nella ripresa. E siamo stati bravi nelle occasioni avute, fortunati. Siamo stati squadra dall’inizio alla fine e la qualificazione alla fine è meritata”. Così Giorgio Chiellini, a Premium sport, commenta la vittoria della Juve sul Tottenham. “Avevamo di fronte una grande squadra, poteva anche vincere. Due tiri in porta e due gol? La Champions è così. L’autostima è cresciuta anno dopo anno e questa vittoria è la vittoria della società, della squadra. Sicuramente dobbiamo giocare meglio per la squadra che siamo, non siamo ciechi e sappiamo che non ci basta solo il risultato”. “Fino a mezzanotte ci godremo questa vittoria che dedichiamo ovviamente ad Astori. Mi auguro di portare avanti quello che Davide è stato per noi, quel sorriso che ha portato nel gruppo. Spero che la nuova Nazionale si porti dentro quello che Davide ha lasciato”, conclude.