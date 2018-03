(ANSA) – WASHINGTON, 8 MAR – La Camera statale della Florida ha approvato una legge sulla sicurezza nelle scuole che prevede restrizioni sulla vendita di fucili e un programma per armare gli insegnanti. Il testo passa adesso alla firma del Governatore per entrare in vigore. La misura è stata approvata con 67 voti favorevoli e 50 contrari, riflettendo gli umori misti in aula con repubblicani e democratici sia a favore sia contrari. Il testo raccoglie però in generale il sostegno delle famiglie delle vittima della strage nella scuola di Parkland. (ANSA).