CARACAS – Oggi, lo stadio Cachamay di Puerto Ordaz farà da cornice alla gara Mineros-Nacional, valevole per il primo turno della Coppa Sudamericana. All’andata queste due formazioni hanno pareggiato 0-0. Molti esperti in materia hanno considerato un risultato favorevole per la squadra venezuelana, ma per qualificarsi dovrà assolutamente vincere, qualsiasi altro risultato la estrometterà dalla competizione continentale. Se la gara si concluderà 0-0 si andrà direttamemte ai rigori per decidere la vincente.

“Vogliamo vincere questa gara. Stiamo da diversi giorni preparando questa delicatissima sfida. Dobbiamo avere i nervi saldi e tentare di portare a casa l’intera posta i palio. I ragazzi sono consci dell’importanza di questa sfida. Speriamo di disputare un’ottima gara” – ha dichiarato mister Tolisano, aggiungendo – “Dobbiamo cercare di mantenere il possesso palla ed evitare di cadere nel loro gioco. Dobbiamo evitare che sfruttino le palle aeree.”

Per la gara di stasera i neroazzurri dovranno fare a meno dell’aeroplanino Richard Blanco, out per infortunio.

Probabili Formazioni

Mineros (4-4-2): Mario Santilli; Ángel Faría, Anthonys Matos, Julio Machado, José Granados; Charlis Ortiz, Francisco Flores, Francisco Pol, Brayan Hurtado; Pablo Moreira e Johan Arrieche. Allenatore: Juan Domingo Tolisano.

Nacional (4-4-2): Santiago Rojas; Carlos Bonet, Víctor Velázquez, Miguel Paniagua, Carlos Montiel; Jonathan Santana, Derlis Orue, Luis Miño, Edgardo Orzusa; Fernando Romero e Gerardo Arévalo (o Adam Bareiro). Allenatore: Celso Ayala.

Arbitro: Ricardo Marques (Brasile) – Stadio: CTE Cachamay.- Fischio d’inizio: 18:15.