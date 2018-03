(ANSA) – NEW YORK, 8 MAR – Barack Obama si appresta a sbarcare su Netflix con una serie di show. L’ex presidente americano è in trattative con il colosso della tv in streaming per degli show dal contenuto esclusivo, anche se il format preciso deve ancora essere deciso. Lo riporta il New York Times, sottolineando che gli show di Obama non saranno una risposta diretta a Donald Trump, ma dovrebbero essere ‘storie che ispirano’. Una delle ipotesi allo studio è che Obama possa moderare ‘conversazioni’ su alcuni temi centrali della sua presidenza, quali la sanità. Un’altra idea è concedere spazio all’ex First Lady Michelle Obama per parlare di temi cavalcati mentre era alla Casa Bianca, come l’alimentazione. (ANSA).