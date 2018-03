(ANSA) – CARDIFF, 9 MAR – Il ct della nazionale di rugby Conor O’Shea ha ufficializzato la formazione che domenica affronterà il Galles al Principality Stadium di Cardiff nella sfida valida per la quarta giornata del 6 Nazioni 2018. C’è un solo cambio nel XV titolare azzurro rispetto alla trasferta marsigliese di due settimane fa, con il trequarti delle Zebre Giulio Bisegni che giocherà come secondo centro in sostituzione di Tommaso Boni. Per il resto è confermata l’ossatura del XV visto fin dal primo turno del 6 Nazioni, mentre dalla panchina il flanker delle Fiamme Oro Giovanni Licata potrebbe fare il proprio esordio assoluto nel 6 Nazioni, 177/o azzurro, se entrerà, a scendere in campo in un match del torneo. In campo ci saranno dall’inizio il capitano Sergio Parisse e Alessandro Zanni, unici reduci del 18-18 centrato dall’Italia nel 2006, unico risultato utile colto in terra gallese nei 25 precedenti contro i Dragoni.