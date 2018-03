(ANSA) – ROMA, 9 MAR – Procede a pieno ritmo il lavoro per l’organizzazione del 2° Rally Cefalù Corse, la gara della provincia di Palermo voluta dall’omonimo sodalizio che il 17 e 18 marzo sarà prova inaugurale del Trofeo Rally Sicilia, la serie regionale promossa dalla Delegazione ACI Sport della regione. Definito il programma ed il percorso del rally day cefaludese, che nel 2017 ha riscosso pieno successo di partecipanti e pubblico, adesso si sta lavorando sui particolari per favorire al massimo la partecipazione degli equipaggi e rendere la gara occasione preziosa per il pubblico di vivere per un intero week end la cittadina “Perla del Tirreno” e tutto il territorio interessato dalla competizione. Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 16 febbraio e sarà possibile inviare le adesioni fino a lunedì 12 marzo, tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili su www.cefalucorse.it.