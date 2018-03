Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.i

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 12 Marzo 2018

Ospiti: il Prof. Erino Angelo Rendina, chirurgo toracico presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, parla di enfisema polmonare, patologia molto diffusa; il professor Fabio Ciardi, teologo e scrittore, ricorda la figura di Chiara Lubich, fondatrice del movimento religioso dei Focolari, con la quale ha collaborato per molti anni; il giornalista e scrittore Francesco Caremani, presenta “Il calcio sopra le barricate”, libro che racconta il calcio di un anno simbolico per il Novecento: il ’68; l’imprenditore Tonino De Angelis, che 25 anni fa ha deciso di lasciare il ruolo di direttore d’albergo a Sorrento per trasferirsi in Sud America e creare un gemellaggio tra Sorrento e Mar del Plata.

Storie dal mondo.

In Sudafrica, per incontrare Orazio Cremona, un lanciatore del peso che sogna una medaglia olimpica.

• Martedì 13 Marzo 2018

Ospiti: il giornalista Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore e collaboratore come analista politico all’Ispi, parla della minaccia del nucleare tornata prepotentemente in evidenza; l’artista fotografa Anne De Carbuccia, presenta il progetto “One planet one future”, che documenta l’evoluzione del nostro pianeta e l’impatto spesso disastroso dell’uomo sull’ambiente; chiude la puntata l’esibizione della cantautrice Erica Mou.

Storie dal mondo.

Da Los Angeles, l’incontro con Fidia Falaschetti, una scultrice con un grande successo.

A Durban, in Sudafrica, per conoscere Daniela Di Paolo, una ex reginetta di bellezza divenuta imprenditrice nel settore dei pannelli elettrici.

• Mercoledì 14 Marzo 2018

Ospiti: Viviana Panaccia, curatrice e divulgatore di progetti scientifici, presenta la mostra “Marte incontri ravvicinati con il pianeta rosso” ospitata al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, per fare un viaggio nel passato, presente e futuro dell’esplorazione del mitico pianeta rosso che da secoli affascina generazioni di scienziati; il padre Renato Kizito Sesana, fondatore di Amani, onlus che da 20 anni realizza progetti a favore delle bambine in Africa; il monaco buddista Dario Doshin Girolami, Maestro zen da molti anni, racconta questa tradizione nata in seno al buddismo chiamata zen, divenuta sempre più popolare in questi ultimi decenni anche in Occidente; il cantante Alessio Bonomo, presenta il suo nuovo album “La musica non esiste”.

Storie dal mondo.

A Tokyo, per incontrare Mario Pasqualini, un architetto paesaggista che ha trovato in Giappone un perfetto ambiente lavorativo.

• Giovedì 15 Marzo 2018

Ospiti: il Maestro Gianandrea Noseda, direttore d’Orchestra noto in tutto il mondo; Alex Corlazzoli, maestro di scuola, giornalista e blogger, parla di scuola, educazione e violenza giovanile; Boris Sollazzo, giornalista e critico cinematografico, per l’edizione 2018 del Premio David di Donatello.

Storie dal mondo.

A Òsaka per un’iniziativa dal titolo: Sicilian Fusion, tra cibo, cinema, fotografia e musica per creare uno scambio culturale tra Sicilia e Giappone.

A Città del Messico, per conoscere il fotoreporter, Nicola Frioli.

• Venerdì 16 Marzo 2018

Ospiti: Con Irene Lauretti, Assessore alla cultura, turismo ed istruzione del Comune di Pitigliano, insieme al professore Angelo Biondi, storico alla scoperta del borgo Pitigliano, in provincia di Grosseto, ricco di storia e di bellezze; Antonella Giordani, referente dell’Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento, racconta il progetto destinato ai corregionali nel mondo; lo storico Giovanni Mario Ceci, per il 157° anniversario dell’Unità d’Italia.

Storie dal mondo.

A Bogotà, in Colombia, per conoscere Roberto Violi, che ha lasciato l’Italia nel 1940, ma resta un grande appassionato del Bel Paese.

In Argentina, per conoscere la storia di Venerio Cianchelli, che comincia ad Asmara, in Libia, prosegue in Umbria e approda a Mar del Plata.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con i linguisti: Claudia Ballanti, Lucilla Pizzoli e Stefano Telve.

Chiude la settimana le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h13.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h15.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h15.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h14.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h19.15

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

TORONTO (Canada)

La storia di Roberto Zorfini, regista italiano che si è trasferito in Canada dove ha realizzato un interessante docu-film sulla comunità Innuit e sulla complicata integrazione tra culture diverse.

NEW YORK (Usa)

Viviana Del Bianco, l’organizzatrice e direttrice del NICE – Nice Italian Cinema Events, festival di cinema italiano che si svolge ogni anno a NYC.

DETROIT (Usa)

Antonio Capone, oftalmologo, nato da padre medico italiano “emigrato” negli Usa negli anni 50, in forza al Beamount Hospital e famoso nel mondo sia e per aver messo a punto una tecnica per combattere i disturbi retinici dei bambini nati prematuramente sia per il continuo volontariato in paesi meno fortunati.

TOKYO (Giappone)

Elio Orsara. Imprenditore, filantropo e promotore dell’enogastronomia italiana, con più di 25 anni di esperienza nel mercato Giapponese. Ideatore del progetto “Ponte tra Calabria e Giappone”. Ha vari ristoranti, un caseificio e una fattoria biologica.

RIGA (Lettonia)

Adriano Carlesi ha aperto un ristorante che è più che altro un’ambasciata culinaria, tutto italiano, dalla farina alle tovaglie, dall’arredo al personale. Nel suo locale si ritrovano a mangiare i numerosi connazionali che hanno deciso di trasferirsi a Riga.

SAN FRANCISCO (Usa)

Silvia Pareschi vive a San Francisco e per mestiere legge tantissimi libri, soprattutto di narrativa americana, perché poi li deve tradurre nella lingua italiana. Tra i vari autori importanti c’è anche suo marito.

CITTA’ DEL MESSICO (Messico)

A Città del Messico si è trasferito da qualche anno Federico Mastrogiovanni, un giovane giornalista e scrittore. Racconta come il Messico è per lui frutto di continui spunti creativi e il luogo dove ha trovato anche la spinta per dedicarsi ad inchieste di forte impegno sociale.

COSTA D’AVORIO (Africa)

Una bellissima storia, appassionante e commovente, che mostra l’impegno di Enzo Palumbo, fondatore di Una voce per Padre Pio, ONLUS che porta sollievo a una popolazione flagellata da malattie e povertà.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 16 Marzo h20.30

BUENOS AIRES Venerdì 16 Marzo h22.30

SAN PAOLO Venerdì 16 Marzo h22.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 17 Marzo h15.00

SYDNEY Sabato 17 Marzo h18.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 17 Marzo h00.15

CINEMA ITALIA (Film)

STAI LONTANO DA ME

(Commedia, 2013)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Alessio Maria Federici

Interpreti: Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli

Jacopo (Enrico Brignano) è il miglior consulente matrimoniale su piazza. Purtroppo l’unico caso che non riesce a risolvere è proprio il suo. Da sempre, infatti, porta una sfortuna nera a tutte le donne che si fidanzano con lui. Alcune finiscono al Pronto Soccorso, altre ci rimettono la carriera e ad un certo punto l’unico rimedio diventa la fuga. Jacopo lo sa e, proprio per evitare disastri, impara a fuggire per primo. Ma un giorno incontra Sara (Ambra Angiolini), una bella e ambiziosa architetta, della quale si innamora perdutamente. Lei lo ricambia, decisa ad amarlo e a resistere alle sventure che cominceranno a pioverle addosso, ma l’impresa non sarà facile. Riuscirà il loro amore a sopravvivere a tanta sfortuna? Stai lontana da me è una commedia divertente e imprevedibile sull’amore e la sua capacità di resistenza alla sfiga.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 14 Marzo h18.30

BUENOS AIRES Mercoledì 14 Marzo h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 14 Marzo h20.30

Rai Italia 3 (Africa)

PECHINO/PERTH Giovedì 15 Marzo h16.00

SYDNEY Giovedì 15 Marzo h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 14 Marzo h22.00

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 12 Marzo

Arte. Due mostre incantevoli a Napoli e a Milano: l’esposizione partenopea offre un ventaglio di artisti da De Nittis a Gemito, mentre il capoluogo lombardo presenta uno scorcio del Seicento con illustri pittori, gli eredi di Caravaggio.

Territorio. Prima tra le foreste del parco dei Nebrodi, poi su, fino alla cima dell’Etna, in Sicilia.

Variazioni su tema. E’ tempo di Swing, con la magnifica cantante jazz Dee Dee Bridgewater.

• Martedì 13 Marzo

Claudio Strinati entra nel tempio dei domenicani a Roma, la chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Al suo interno i capolavori di Filippino Lippi.

La bicicletta di Edoardo Camurri arriva a Taormina per visitare l’hotel San Domenico e scoprire la fotografia di Wilhelm von Gloeden. Un Viaggio nell’Italia del Giro nel ricordo dei divi di un tempo.

Musica a Made in Italy. L’eclettico e divertente Stefano Bollani è il nuovo ospite illustre è protagonista con Gegé Telesforo.

• Mercoledì 14 Marzo

Claudio Strinati continua il suo viaggio nel mondo dei domenicani. Il processo di Galileo e Giordano Bruno e la vicenda di Santa Caterina da Siena.

Territorio. Edoardo Camurri parte da Messina e dalla sua torre campanaria affacciata sullo stretto, per poi attraversare il canale di Sicilia e approdare a Reggio, dimora dei misteriosi bronzi di Riace.

Made in Italy: per la serie Variazioni sul tema Gegé Telesforo incontra un vecchio amico, Renzo Arbore. Un’occasione per parlare di musica e televisione, ma soprattutto per divertirsi di nuovo assieme.

• Giovedì 15 Marzo

Prosegue il viaggio negli ordini religiosi di Claudio Strinati. In questa puntata, nella splendida Chiesa del Gesù a Roma, dove Sant’Ignazio, con la compagnia di Gesù, fondò il suo ordine.

Territorio. Le tappe del Giro d’Italia portano in Calabria. Da Panetti, piccolo borgo quasi abbandonato della provincia di Catanzaro, ai monumenti incompiuti di Falerna marina, dai luoghi di culto di San Francesco da Paola ai misteri di Aliano e dei suoi fattucchieri.

Variazioni su Tema, Gegé Telesforo è alle prese con un problema sentito da molti artisti: lo stallo creativo. Se ne parlerà in compagnia di Domenico Sanna e Felice Limosani.

• Venerdì 16 Marzo

Ancora a Roma per raccontare la storia dell’ordine religioso dei Gesuiti. Claudio Strinati va ad esplorare l’interno della Chiesa del Gesù e le meraviglie della Cappella della Madonna della strada.

Territorio. Le ruote della bicicletta di Edoardo Camurri si fermano a Craco, paese semi abbandonato diventato set di tantissimi grandi film. Si prosegue poi a Matera, in Basilicata, nell’incanto dei suoi sassi, per arrivare infine nella Puglia di Alberobello, per conoscere una donna che ha avuto cinque vite.

A Made in Italy si parla di musica e stile. Gegè Telesforo ricorda che un musicista deve seguire un protocollo molto severo anche per quello che riguarda il vestiario: Miles Davis, James Brown, John Coltrane non si esibivano certo in infradito e bermuda!

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h10.45

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h12.45

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h12.45

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h11.00

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h16.00

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Sedicesima puntata:

Arte e bellezza in un mondo che sembra uscire da una fiaba: tra le colline delle Marche si staglia Palazzo Carpegna e Italian Beauty propone un tour nelle sue antiche stanze.

L’agricoltura come terapia riabilitativa: tra Paestum e la Costiera Amalfitana, nella magia della Campania, alla Fattoria Sociale Capovolti, dove le persone disabili imparano una professione nel campo agricolo.

Sul territorio veronese con il Made in Italy. Una famiglia veneta ha coronato il suo sogno, trasformando frutteti di ciliegi in vigneti e il risultato è stato il tipico vino della Valpolicella, il rinomato Amarone.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 17 Marzo h08.15

BUENOS AIRES Sabato 17 Marzo h10.15

SAN PAOLO Sabato 17 Marzo h10.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 17 Marzo h15.00

SYDNEY Sabato 17 Marzo h18.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 18 Marzo 00.15

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Argomenti della puntata: i giovani tra presente e futuro; l’educazione e la vita nei campus universitari; la prossima Giornata Mondiale Dei Giovani con Papa Francesco a Panamà, uno dei paesi più ricchi dell’America meridionale; le Giornate Mondiali dei Giovani di Papa Bergoglio alla luce del quinto anniversario del suo Pontificato; l’Università del Papa e la sua proposta educativa agli universitari provenienti dai cinque continenti; i legami e le sinergie tra la Pontificia Università Lateranense e le varie università cattoliche sparse nel mondo; la nuova Costituzione Apostolica “Veritatis gaudium” e gli orientamenti del Papa sulle università e le facoltà ecclesiastiche, la loro natura e finalità, la comunità accademica e il suo governo, gli studenti e l’organizzazione degli studi.

Infine, la visita del Papa a San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, i luoghi di Padre Pio, in programma sabato 17 e domenica 18 marzo.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Chiesa di San Pietro in Bozzolo in provincia di Mantova, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Ospiti: Sua Ecc.za Mons. Enrico Dal Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense; Carlo Napoli, giornalista e scrittore; Prof. Leonardo Becchetti, docente presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Silvia Guidi, giornalista de “L’Osservatore Romano”.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 4 Marzo h04.15

BUENOS AIRES Domenica 4 Marzo h06.15

SAN PAOLO Domenica 4 Marzo h06.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 4 Marzo h17.15

SYDNEY Domenica 4 Marzo h20.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 4 Marzo h11.15

LO SPORT SU RAI ITALIA

SERIE A

► VERONA – CHIEVO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 10 Marzo h14.45

BUENOS AIRES Sabato 10 Marzo h16.45

SAN PAOLO Sabato 10 Marzo h16.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 11 Marzo h03.45

SYDNEY Domenica 11 Marzo h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 10 Marzo h21.45

► FIORENTINA – BENEVENTO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 11 Marzo h06.15

BUENOS AIRES Domenica 11 Marzo h08.15

SAN PAOLO Domenica 11 Marzo h08.15

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 11 Marzo h19.15

SYDNEY Domenica 11 Marzo h22.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 11 Marzo h13.15

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partita JUVENTUS – UDINESE con l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 11 Marzo h08.30

BUENOS AIRES Domenica 11 Marzo h10.30

SAN PAOLO Domenica 11 Marzo h10.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 11 Marzo h21.30

SYDNEY Lunedì 12 Marzo h00.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 11 Marzo h15.30

► GENOA – MILAN

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 11 Marzo h12.00

BUENOS AIRES Domenica 11 Marzo h14.00

SAN PAOLO Domenica 11 Marzo h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 12 Marzo h01.00

SYDNEY Lunedì 12 Marzo h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 11 Marzo h19.00

► INTER – NAPOLI

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 11 Marzo h14.45

BUENOS AIRES Domenica 11 Marzo h16.45

SAN PAOLO Domenica 11 Marzo h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 12 Marzo h03.45

SYDNEY Lunedì 12 Marzo h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 11 Marzo h21.45

► JUVENTUS – ATALANTA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Mercoledì 14 Marzo h12.00

BUENOS AIRES Mercoledì 14 Marzo h14.00

SAN PAOLO Mercoledì 14 Marzo h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Giovedì 15 Marzo h01.00

SYDNEY Giovedì 15 Marzo h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 14 Marzo h19.00

► UDINESE – SASSUOLO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 17 Marzo h12.00

BUENOS AIRES Sabato 17 Marzo h14.00

SAN PAOLO Sabato 17 Marzo h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 18 Marzo h01.00

SYDNEY Domenica 18 Marzo h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 17 Marzo h19.00

► SPAL – JUVENTUS

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 17 Marzo h14.45

BUENOS AIRES Sabato 17 Marzo h16.45

SAN PAOLO Sabato 17 Marzo h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 18 Marzo h03.45

SYDNEY Domenica 18 Marzo h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 17 Marzo h21.45