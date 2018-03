CARACAS.– La marca venezolana de ropa para niñas Coquelicot, de la diseñadora Cyntia Benzaquen, presenta su segunda colección “Tardes de té” para la temporada Primavera – Verano 2018. Los trajes elaborados a mano, con linos y algodones importados, especiales para confección infantil y avalados con el Certificado del Sistema de Gestión Ambiental, presentarán siete piezas distintas en tallas para niñas entre tres meses a cinco años de edad.

“Para esta segunda colección de Coquelicot me inspiré en mi cumpleaños número cinco que mi mamá hizo con tacitas de té. Todas mis amigas fueron con vestidos y se veía tan elegante y divertido. Es el cumpleaños que más recuerdo de mi infancia y quise rendirle homenaje con esta colección”, comentó Cynthia Benzaquen, fundadora y diseñadora de Coquelicot.

Coquelicot es una marca venezolana de vestidos exclusivos para niñas. Desde 2016, manejan su taller en la ciudad de Caracas e importan las telas de Italia, España y Francia. Cada pieza lleva el sello de la diseñadora, quien sigue muy de cerca la confección de cada vestido hecho a mano. La primera colección se llamó “Fleurs” haciendo referencia a las flores que lleva el nombre de la marca y desde sus inicios, se han encargado de resaltar los valores que definen a Coquelicot: dedicación, perseverancia, elegancia, practicidad, calidad, comodidad, exclusividad y sofisticación.

Por su parte, la venezolana Cynthia Benzaquen de tan solo 24 años, siempre supo que estaría ligada al mundo de la moda y el arte: “desde pequeña cuando me preguntaba qué quería ser, yo decía artista de las artes”. Benzaquen es Bachelor of Fine Artes Fashion Design in the Miami International University of Art and Design y actualmente, está cursando un MBA en Marketing en Lynn University de Boca Ratón, Florida, en Estados Unidos. “Quiero seguir especializándome para hacer crecer Coquelicot y que sea reconocida como una marca venezolana, de calidad y hasta tener nuestras tiendas propias”, agregó Cynthia.

La marca venezolana Coquelicot se ha ido sembrando dentro del emprendimiento venezolano con muy buenos pasos. A la fecha, cuenta con un taller en Caracas con 25 personas dedicadas a la confección a mano; participó en el AmericasMart de Atlanta (Estados Unidos) en octubre de 2017 y en el ENK Children’s Club de Nueva York (Estados Unidos) en agosto de 2017 y en el que se lleva a cabo actualmente, en febrero 2018; y, ha logrado posicionar la venta de sus piezas en tiendas de Panamá, Colombia y Estados Unidos. Los diseños se producen en cantidades limitadas y pueden ser adquiridos directamente por su página web www.shopcoquelicot.com o en Etsy.