(ANSA) – NAPOLI, 10 MAR – Lo hanno fermato mentre entrava nel garage dell’hotel, e gli hanno portato via un Rolex del valore di 100 mila euro. Vittima, a Napoli, un turista coreano. Secondo quanto al momento ricostruito dalla Polizia di Stato, l’uomo ieri pomeriggio, in via Santa Sofia, era a bordo di una Bmw ultima serie quando alcune persone hanno aperto lo sportello dell’auto e gli hanno strappato l’orologio. Al momento si stanno visionando le telecamere di sorveglianza e indagini sono in corso.