(ANSA) – ROMA, 10 MAR – La leggenda del golf è tornata. Straordinario Tiger Woods nel Valspar Championship. A metà gara l’ex numero uno del mondo è 2/o in classifica distante solo due colpi dalla vetta occupata dal canadese Corey Conners (-6 sul totale). Come ai vecchi tempi. Brillante, geniale e su di morale. Erano anni che sul green non si assisteva a uno spettacolo simile da parte dello statunitense. Che occupa il secondo gradino più alto del podio insieme all’inglese Paul Casey e ai connazionali Brandt Snedeker, Ryan Palmer e Kelly Kraft (tutti a -4). Quattro birdie e un solo bogey per il californiano, entusiasta. A 36 buche dal termine del torneo, in Florida, la “Tigre” sogna un successo che manca dal 2013, anno dell’ultimo trionfo nel WGC-Bridgestone Invitational. Da allora tutto è cambiato. Gli infortuni, le operazioni alla schiena, gli scandali fuori dal green che hanno rischiato di costare la carriera al più forte giocatore di tutti i tempi. Che ha saputo rialzarsi e reagire.