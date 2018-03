(ANSA) – Ofterschwang (Germania), 10 mar – La statunitense Mikaela Shiffrin in 54.25 è al comando anche dopo la prima manche dello slalom speciale di Ofterschwang. L’americana- che ha già vinto la coppa di disciplina e quella del mondo – precede le austriache Katharina Gallhuber in 54.55 e Bernadette Schild in 54.64. Fuori per un errore Irene Curtoni, la migliore azzurra è Chiara Costazza 13/a in 56.38. Più indietro Federica Brignone in 57.01. Quella di oggi è l’ultima gara della carriera per due grandi protagoniste dello sci alpino, l’austriaca Michaela Kirchgasser e la slovacca Veronika Velez Zuzulova. Seconda manche alle 12,30.