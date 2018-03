(ANSA) – YOUNTVILLE (USA), 10 MAR – E’ stato identificato l’uomo trovato morto ieri sera in un centro per veterani americani a Yountville, in California, insieme a tre donne al termine di un sequestro. Si tratta di Albert Wong, 36 anni, che aveva servito un anno in Afghanistan tra il 2011 e il 2012. Le vittime erano tre operatrici di un programma del Pathway Home per il recupero di ex militari affetti da disturbo da stress post-traumatico (Ptsd): una psicologa, Jennifer Gonzales di 29 anni, il direttore esecutivo Christine Loeber di 48, e il direttore clinico Jennifer Golick, 42. Secondo le autorità locali, l’uomo era un ex paziente del programma dal quale – ha riferito un parente di una delle vittime – era stato recentemente espulso. Wong si sarebbe introdotto in una festa di addio per alcuni impiegati del Pathway Home, prendendo in ostaggio alcune persone e lasciandone libere altre. L’assedio sarebbe durato alcune ore. Dopo una sparatoria con la polizia locale, non si sarebbe sentito più nulla fino al ritrovamento dei 4 corpi.