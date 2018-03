(ANSA) – Kvitfjell (Norvegia), 10 mar – Il tedesco Thomas Dressen, che già in gennaio aveva vinto a sorpresa la discesa di Kitzbuehel, ha vinto in 1.49.17 anche la discesa di cdm di Kvitfjell. Secondo posto per lo svizzero Beate Feuz in 1.49.25 e terzo per il norvegese Aksel Svindal in 1.49.34. Miglior azzurro, in una gara molto difficile ed altamente spettacolare, è stato Christof Innerhofer 5/o in 1.49.49. Per l’Italia – assente Peter Fill che ha chiuso anticipatamente la stagione per le conseguenze dolorose di una caduta in prova – ci sono poi Dominik Paris 8/o in 1.49.79 e più indietro Emanuele Buzzi in 1.51.38. Per assegnare la coppa di discesa bisognerà aspettare così l’ultima discesa della prossima settimana alla Finali di Aare con Feuz che ha 60 punti di vantaggio su Svindal, 622 contro 562. Domani è in programma un superG, il penultimo della stagione. Resta ancora da assegnare la coppa di questa disciplina con i corsa diversi atleti ed in particolare i norvegesi Kjetil Jansrud e Svindal.