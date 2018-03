(ANSA) – OFTERSCHWANG (GERMANIA), 10 MAR – La statunitense in Mikaela Shiffrin in 1.49.10 ha vinto anche lo slalom speciale di cdm di Ofterschwang: e’ la 11/ a vittoria stagionale ed il 42 successo in carriera oltre a due coppe del mondo, tre titoli mondiali e due ori olimpici a soli 22 anni di età’. Oggi ha matematicamente vinto anche la coppa di disciplina. Seconda la svizzera Wendy Holdener in 1.49.19 e terza la svedese Frida Hansdotter in 1.49.82. Miglior azzurra e’ Chiara Costazza in 1.51.57. Poi in classifica c’e’ la sola Federica Brignone mandata in pista per la prima volta in questa stagione in questa disciplina, che ha chiuso 19/a. Per la coppa del mondo 2017/18 e’ cosi’ arrivato il momento delle Finali in programma da mercoledi’ a domenica prossimi in Svezi, ad Aare, una sorta di prova generale in vista dei Mondiali 2019 che si svolgeranno in quella localita’. Per l’Italia l’attenzione sara’ sulla discesa di mercoledi’ con Sofia Goggia, oro olimpico, in corsa contro Lindsey Vonn per la conquista della coppa di discesa