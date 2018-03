(ANSA) – UDINE, 10 MAR – “Mi aspetto che la squadra abbia coraggio e voglia di dimostrare che può mettere in difficoltà un avversario forte come la Juve”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Udinese Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa della vigilia, che domani porterà i bianconeri a Torino. “Per affrontare una squadra come la Juve, con un buono score, difensivo e offensivo, ci vuole una partita di sostanza, coraggio e lotta. Il detto dice ‘chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso’. E’ una verità – ha inquadrato la gara di domani – dobbiamo lottare perché loro possono anche sbagliare una partita ma la possono sempre risolvere con una giocata vincente”. Non crede invece che la Juventus possa accusare un po’ di stanchezza dopo gli impegni Champions: “Giocano in casa, sono la Juve. Sono convinto che dopo un passaggio del turno della Champions l’aspetto mentale vada oltre quello fisico”.