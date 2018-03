(ANSA) – KABUL, 10 MAR – Circa 30 membri di una forza speciale dell’esercito afghano sono morti ed altri 17 sono rimasti feriti la notte scorsa in un attacco dei talebani nella provincia occidentale di Farah. Lo riferisce oggi 1TvNews. Noorulhaq Khaliqi, portavoce dell’esercito per la regione occidentale, ha confermato, senza però fornire un bilancio di vittime, l’attacco avvenuto nel distretto di Bala Baluk che ha riguardato militari che stavano costituendo un check-point nell’area di Todanakha. Una fonte del governo provinciale, che non ha voluto essere identificata, ha però precisato che le vittime sono 30, e che i talebani hanno danneggiato anche due blindati impadronendosi anche di un terzo.