(ANSA) – GENOVA, 10 MAR – “Si riparte onorando la memoria di Astori. Questa tragedia ha avvicinato la gente. Si riparte onorando lo sport, onorando anche la memoria del ragazzo”: Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Crotone in programma domani. Il mister blucerchiato aggiunge poi un altro aspetto: “Voglio sottolineare come la tragica morte di Astori abbia toccato la sensibilità di tutto il mondo sportivo e non, il che conferma la qualità dell’uomo. C’è stata una partecipazione collettiva per questo evento tragico”.