(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Il nipote dell’attrice Elizabeth Hurley, il modello 21enne Miles Hurley, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato accoltellato ripetutamente alla schiena in un quartiere sudoccidentale di Londra giovedì sera: l’attrice ha confermato l’attacco sul suo account Twitter, riporta oggi la Bbc online. Al momento dell’aggressione, da parte di un gruppo di uomini, Miles Hurley si trovava insieme ad un amico: entrambi hanno ricevuto cure mediche per ferite da taglio. La persona che si trovava con Hurley ha già lasciato l’ospedale mentre il nipote dell’attrice è ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita.