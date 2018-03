(ANSAmed) – BEIRUT, 10 MAR – L’esercito siriano ha continuato oggi ad avanzare nella Ghuta orientale, riuscendo praticamente a circondare due grandi cittadine, Duma e Harasta. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Le forze governative, sottolinea l’Ondus, sono avanzate in aree comprese tra i due centri e hanno ora a portata della loro artiglieria le strade che portano verso altre località della enclave controllata dai ribelli e assediata dall’esercito. Durante l’avanzata, le forze di Damasco hanno riconquistato la cittadina di Mesraba. Durante l’offensiva governativa degli ultimi giorni, gli insorti hanno perduto circa la metà del terreno che controllavano precedentemente. L’escalation di bombardamenti governativi cominciata il 18 febbraio ha provocato oltre mille morti tra i civili, secondo un bilancio di Medici senza Frontiere.