(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Si è conclusa, tra le polemiche, la visita ufficiale del principe ereditario saudita Mohamed bin Salman, vice premier e ministro della Difesa. A Londra il rampante 32enne è stato ricevuto con tutti gli onori e avuto colloqui con la regina Elisabetta, la premier Theresa May, l’Arcivescovo di Canterbury e infine il ministro degli Esteri Boris Johnson. Incontri di altissimo livello che hanno scatenato le critiche dell’opposizione laburista e proteste di piazza nella capitale britannica. Jeremy Corbyn ha attaccato la premier conservatrice sulle “collusioni” britanniche con l’Arabia Saudita, accusata di bombardamenti indiscriminati nella guerra in Yemen. Nei giorni scorsi il leader laburista aveva anche chiesto a May di sospendere le colossali forniture di armi a Riad e chiesto provocatoriamente alla premier se avrebbero affrontato nell’incontro con il principe il tema dei diritti violati delle donne saudite.