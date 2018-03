(ANSA) – WASHINGTON, 10 MAR – Donald Trump si e’ detto “profondamente rattristato dalla tragica situazione a Yountville”, dove nella locale casa di riposo per veterani sono stati trovati i corpi di un ex ospite della struttura e di tre dipendenti che aveva tenuto in ostaggio dopo essere entrato armato ieri durante una festa”. “Piango la perdita di tre incredibili donne che si prendevano cura dei nostri veterani”, ha twittato.