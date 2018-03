(ANSA) – WASHINGTON, 10 MAR – Donald Trump ha discusso in una telefonata con Emmanuel Macron i dazi Usa su acciaio e alluminio, “sottolineando che la sua decisione e’ necessaria e appropriata per proteggere la sicurezza nazionale”. Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che i due leader “hanno discusso modi alternativi per affrontare le preoccupazioni degli Usa”. La Casa Bianca non precisa se in chiave bilaterale o più ampiamente con la Ue, responsabile della politica commerciale dei Paesi membri. Intanto, in un tweet la Commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstroem fa sapere di aver avuto incontri a Bruxelles con il ministro giapponese Seko e il rappresentante Usa al commercio Lighthizer. “Ho avuto un confronto franco con gli Usa sul serio problema dei dazi”, ha scritto Malmstroem. “Essendo, stretto partner sulla sicurezza ed il commercio degli Usa, l’Ue deve essere esclusa dalle misure annunciate. Non c’è ancora alcuna chiarezza sull’esatta procedura per l’esenzione, le discussioni proseguiranno la prossima settimana”.