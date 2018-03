(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Più forte anche dei ricorsi, Michela Moioli ha chiuso al terzo posto la finale della tappa di Mosca della coppa del mondo di snowboardcross – ripetuta dopo un appello delle atleti francesi -, e ha vinto comunque il titolo generale. Per l’azzurra era arrivata la doccia fredda dell’accoglimento del ricorso francese – per un problema al meccanismo di apertura dei cancelletti – mentre aspettava di salire sul podio a festeggiare il trionfo grazie al secondo posto nella prima finale. Non si è persa comunque d’animo e ha conquistato comunque il terzo posto che è bastato per sollevare il trofeo.