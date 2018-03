(ANSA) – WASHINGTON, 10 MAR – Un agente e’ stato ucciso ed un altro e’ stato ferito da un uomo che si e’ rifugiato in un appartamento di Pomona, vicino a Los Angeles, dopo essersi schiantato col suo pickup mentre tentava di scappare dalla polizia. Lo riferisce la Cnn. E’ il 17/mo poliziotto ammazzato dall’inizio dell’anno. I poliziotti lo avevano inseguito sino all’appartamento ma quando hanno tentato di mettersi in contatto con il fuggitivo, quest’ultimo ha sparato attraverso la porta. La situazione e’ in stallo da oltre 12 ore, con l’uomo asserragliato in casa. La sua identità e’ sconosciuta.