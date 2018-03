(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Il Chelsea ha battuto il Crystal Palace di Roy Hodgson per 2-1, nel derby di Londra valido per la 30/a giornata della Premier League. Alla squadra di Antonio Conte sono bastati i gol nel primo tempo di Willian al 25′ e l’autogol di Kelly al 32′. Nel finale (45′ st) inutile gol della bandiera di Aahholt, servito da Zaha. Grazie a questa vittoria, i ‘Blues’ salgono a 56 punti e si portano a -2 dal quarto posto occupato dal Tottenham che sarà in campo domani alle 17 sul campo del Bournemouth, sognando il sorpasso sul Liverpool, terzo a quota 60, sconfitto nella supersfida dal Manchester United.(ANSA).