(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Viaggio della speranza dalla Libia per raggiungere l’Europa per tre fratelli su un piccolo gommone con l’obiettivo di dare una speranza a uno di loro, un 14enne malato di leucemia. E la “storia d’amore e di veri eroi” ricostruita dall’Ong spagnola ‘Proactiva Open Arms’ che ha intercettato all’alba la piccola imbarcazione al largo della Libia che su Twitter scrive: “Salvataggio nel mezzo della notte di tre persone alla deriva in alto mare, A. di 14 anni malato di leucemia e i suoi 2 fratelli. Come deve essere la Libia e come si deve vivere li’ se l’unica speranza di un bambino malato e’ la fuga in mare? E l’Europa continua a nutrire quell’inferno… Reagiamo!”. “Notte felice nel Mediterraneo – afferma Oscar Camps – tre fratelli con un sacco di amore e 200 litri di benzina si sono messi in mare per avere la possibilità di dare al fratello che ha la leucemia, la speranza di raggiungere un ospedale europeo. Veri eroi”.