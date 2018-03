(ANSA) – ROMA, 11 MAR – “Dispiace arrivare secondi con cosi poco distacco, a un soffio dalla vittoria, ma siamo comunque soddisfatti -ha detto Bertagnolli dopo aver conquistato la medaglia d’argento nel SuperG in coppia con Fabrizio Casal nel SuperG ai Giochi Paralimpici invernali di Pyeongchang. “Abbiamo fatto una rimonta pazzesca ma succede quando prendi coraggio e ti lasci andare. Purtroppo in queste gare se commetti anche solo un errore di linea rischi di perdere 30 o 40 centesimi ma devo dire che oggi non abbiamo fatto grandi errori”. “Mi sentivo più tranquillo rispetto a ieri -ha detto Casal. Sono contento perchè questo argento ripaga dei tanti sforzi fatti”. Ieri i due azzurri hanno vinto il bronzo nella discesa libera, sempre nella categoria ‘visually impaired’. “Fabrizio e Giacomo si confermano una coppia vincente -ha commentato il Presidente del Comitato paralimpico (Cip) Luca Pancalli. Sono orgoglioso di questi straordinari giovani atleti. Oggi ci hanno regalato un’altra grande gioia”.