(ANSA) – FIRENZE, 11 MAR – Un maxi telo bianco, con impressa la maglia viola numero 13 di Astori e la scritta ‘Capitano per sempre’ è stato posizionato in mezzo al campo, prima di Fiorentina-Benevento, la prima partita senza Davide Astori. La squadra con addosso la maglia numero 13 di Astori, insieme a tutto lo staff viola, al suo ingresso in campo per il riscaldamento, si è portata in mezzo al campo, vicino al maxi telo, per un abbraccio collettivo e per applaudire tutti i tifosi. I giocatori del Benevento, accolti da uno scrosciante applauso, hanno sospeso per qualche secondo il riscaldamento in segno di rispetto e applaudendo a loro volta gli avversari. Lo stadio Franchi si sta riempiendo, tanti anche gli striscioni tra cui quello esposto ai piedi della curva Fiesole ‘Ci sono uomini che non muoiono mai…Ci sono storie che verranno tramandate in eterno…Buon viaggio capitano’. Tutte le bandiere del Franchi sono a mezz’asta, in tutti i settori, tranne la Fiesole, migliaia di palloncini bianchi e viola pronti per volare.