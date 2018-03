(ANSA) – ROMA, 11 MAR – Roma, 11 marzo ’18 – La stella più attesa, lo statunitense Galen Rupp recente vincitore della Maratona di Chigago, ha vinto, dominando, la 44^ edizione della Maratona RomaOstia riportando un atleta non africano sul gradino più alto del podio dopo ben 21 anni (l’ultimo fu Stefano Baldini nel 1997). Galen nell’occasione ha demolito il suo personal best chiudendo la prova con il tempo di 59:47 il suo personal best, nonostante all’arrivo un leggero scroscio di pioggia che ha disturbato la sua volata finale. Sul podio anche i keniani Moses Kemei, giunto secondo in 1:00:44 , e Justus Kangogo terzo (fu secondo nel 2017) in 1:01:02 La gara femminile parla etiope: prima sul traguardo Hftamenesh Haylu con il tempo di 1:09.02 davanti alla connazionale Dera Dida giunta vicinissima in 1:09:21. Terza piazza per una delle favorite della vigilia, la keniana Rebecca Chesir, che ha chiuso in 1:11:04. Prima delle italiane l’atleta delle Fiamme Gialle Rosalba Console, sesta.