(ANSA) – Kvitfjell (Norvegia), 11 mar – E’ stato definito il quadro degli azzurri qualificati alle finali di Coppa del mondo che si svolgeranno nel corso della prossima settimana a Aare, in Svezia. Sono complessivamente diciassette, ai quali si sarebbe dovuto aggiungere Peter Fill (che è tra i migliori 25 sia in discesa che in SuperG), ma l’atleta si è infortunato e quindi non potrà esserci. Questi gli atleti qualificati e le specialità di gara: – Dominik Paris, Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi in discesa; Christof Innerhofer e Dominik Paris nel supergigante; Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Florian Eisath, Riccardo Tonetti e Roberto Nani nel gigante; Stefano Gross e Manfred Moelgg nello slalom. In campo femminile: Sofia Goggia, Nadia Fanchini, Johanna Schnarf e Federica Brignone nella discesa; Johanna Schnarf, Federica Brignone, Sofia Goggia e Nadia Fanchini nel superg; Irene Curtoni e Chiara Costazza nello slalom; Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino nel gigante.