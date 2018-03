(ANSA) – VENEZIA, 11 MAR – Avrebbe avuto in passato molti guai con la giustizia per furti e rapine Sergio Papa, 35 anni, l’uomo di Refrontolo fermato ieri per l’omicidio a Rolle di Cison di Valmarino di Loris Nicolasi di 72 anni e della moglie Anna Maria Niola di 69. I Carabinieri sono arrivati sino a lui dalle tracce lasciate nel casale. A partire dalle celle telefoniche che il giorno del delitto hanno agganciato il cellulare di Papa nella zona di Cison. Ai militari l’uomo, difeso dall’avvocato Piergiorgio Oss, avrebbe negato ogni addebito: “quel giorno non ero a Rolle – avrebbe detto – non li ho uccisi io”.