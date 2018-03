(ANSA) – VARSAVIA, 11 MAR – Una Marcia della memoria per ricordare il 75/mo anniversario del rastrellamento del ghetto di Cracovia ha percorso oggi le vie di questa citta’ seguendo il percorso degli ebrei costretti dagli nazisti tedeschi di raggiungere il campo di lavoro forzato a Plaszow. “Sono con voi per dimostrare la voglia di costruire una Polonia nella quale non vi e’ il posto per l’antisemitismo” ha detto ai presenti Wojciech Kolarski giunto a nome del capo dello stato mentre Tadeusz Jakubowicz della communità ebraica di Cracovia ha espresso la preoccupazione per il risveglio in corso di tali sentimenti in Polonia. “La Marcia della memoria e’ l’occasione per dimostrare l’impatto che gli ebrei hanno avuto sulla storia della nostra città” ha detto il cardinale emerito di Cracovia Stanislaw Dziwisz. Il 13 e 14 marzo del 1943 i tedeschi hanno radunato gli 8 mila ebrei del ghetto su Umschlagplatz: circa 2 mila sono stati uccisi e 6 mila portati nel campo Plaszow.