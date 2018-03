(ANSA) – ROMA, 11 MAR – “Vedo buoni motivi per tornare di corsa alle urne , e ottime ragioni per fare qualcosa di serio prima. Non con una Grande Intesa a forte connotazione politica che solo uno spettacolare colpo di scena – tipo un accordo Di Maio – Salvini potrebbe propiziare. Forse, appunto, con un ‘governo utile’ perché di tutti, dall’orizzonte limitato e dal programma essenziale”, basato su fisco, welfare e nuova legge elettorale. Lo scrive Marco Tarquinio, direttore del quotidiano della Cei Avvenire, che propone un “governo di tregua”.