(ANSA) – MIAMI (USA), 11 MAR – Successo della vela azzurra nelle acque di Coconut Groove, in Florida. Il ligure Diego Negri e il trentino Sergio Lambertenghi, specialisti della classe Star, sono i primi italiani a conquistare la Bacardi Cup, quest’anno alla 91/a edizione. Questa impresa vale ai due 3.000 punti per la ranking della Star Sailors League, motivo che aveva attirato una sfilza di campioni da far invidia a Mondiali e Olimpiadi: basta vedere la classifica generale per rendersi conto del livello della flotta. Dietro a Negri/Lambertenghi, sono arrivati Scheidt/Fatih, Melleby/Revkin, L.Grael/Goncalves), Cayard/Strube, Doyle/Infelise, Percy/Ekstrom e Rohart/Guidoux. Con l’aggiornamento del ranking di martedì, Negri tornerà in vetta nella classifica degli skipper. Negri e Lambertenghi hanno sempre regatato in testa, raccogliendo due secondi, due terzi e un quarto come migliori parziali: risultati sufficienti per mettere battere ‘giganti’ di questa classe come il brasiliano Robert Scheidt e il campione del mondo Eivind Melleby.